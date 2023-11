La definizione e la soluzione di: Chiude la busta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Significato/Curiosita : Chiude la busta

Pablo carreño busta (gijón, 12 luglio 1991) è un tennista spagnolo. nel settembre 2017 ha raggiunto la 10ª posizione del ranking atp in singolare, specialità... Pablo carreño(gijón, 12 luglio 1991) è un tennista spagnolo. nel settembre 2017 ha raggiunto10ª posizione del ranking atp in singolare, specialità... Una colla (o adesivo) è una sostanza capace di far aderire in maniera permanente una superficie ad un'altra, anche composte da materiali diversi. Può essere animale o vegetale. Il termine indica inoltre una sostanza glutinosa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

