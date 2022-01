La definizione e la soluzione di: Cavalcò nuda in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LADY GODIVA

Significato/Curiosità : Cavalco nuda in citta

Lady Godiva moglie del conte Leofrico di Coventry (Inghilterra). Secondo la leggenda, cavalcò nuda per le vie di Coventry per ottenere la soppressione di un ulteriore tributo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

