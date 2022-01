La definizione e la soluzione di: Arcipelago della Melanesia, mèta turistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ISOLE FIGI

Significato/Curiosità : Arcipelago della Melanesia, meta turistica

Espiritu Santo Appartiene all'Arcipelago delle Nuove Ebridi nella regione del Pacifico della Melanesia. È situata nella provincia di Sanma. Il comune di Luganville, sulla costa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

