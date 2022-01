La definizione e la soluzione di: A volte se ne può passare un brutto quarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosità : A volte se ne puo passare un brutto quarto

