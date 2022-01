La definizione e la soluzione di: Vende voli ai propri clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROLINEA

Significato/Curiosità : Vende voli ai propri clienti

Destination Management Company assicurazioni proprie stipulate in loco) nelle destinazioni sulle quali è specializzato. Un DMC è spesso partner di tour operator, ma non Vende solo ai Tour Operator ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

