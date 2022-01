La definizione e la soluzione di: Un vassoio con cui offrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CABARET

Significato/Curiosità : Un vassoio con cui offrire

Servizio a tavola (categoria Voci con codice LCCN) (agriturismi, trattorie ecc.) sia di alto livello, integrato con l'uso del vassoio o di vassoio e cloche. servizio alla francese: il commensale si serve da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con vassoio; offrire; _ di portata = vassoio ; vassoio dedicato a ciò che protegge le mani; vassoio per i pasticcini; Un vassoio per mele, banane, pere, ecc..; Non poter soffrire ; Patire, soffrire ; offrire un prezzo all asta; Mettere in __ = offrire co-me premio di una gara; Cerca nelle Definizioni