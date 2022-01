La definizione e la soluzione di: È utile per modellare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GEL

Significato/Curiosità : e utile per modellare i capelli

I promessi sposi rimanesse delusa, credendo che la giovane avesse «i capelli proprio d’oro, e le gote proprio di rosa, e due occhi l’uno più bello dell’altro», tipico della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con utile; modellare; capelli; Consumo inutile ; La mitologia lo ricorda per un inutile fatica; Un arnese utile all accordatore; È utile se manca la luce; modellare ... il burro; Piccolo stampo che si usa per modellare ; Per modellare i capelli; Hanno i capelli d oro; Colore di capelli ; Scaglie bianche che possono prodursi fra i capelli ; Trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica; Cerca nelle Definizioni