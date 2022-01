La definizione e la soluzione di: Una mèta degli sciatori toscani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABETONE

Significato/Curiosità : Una meta degli sciatori toscani

Monte Carpegna del 2007 è stata inaugurata una nuova seggiovia a tre posti per rendere più veloce e comodo il trasporto degli sciatori diretti alle piste da discesa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

