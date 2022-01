La definizione e la soluzione di: Una materia fisica e politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOGRAFIA

Significato/Curiosità : Una materia fisica e politica

