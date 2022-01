La definizione e la soluzione di: C è tutto sulla tastiera del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALFABETO

Significato/Curiosità : C e tutto sulla tastiera del computer

tastiera (informatica) la tastiera è una periferica di input del computer destinata all'inserimento manuale di dati, numerici o alfanumerici, nella memoria del computer e al ...

Altre definizioni con tutto; sulla; tastiera; computer; Vende di tutto Online; tutto esaurito... a Londra; La tabula che si puo fare solo togliendo tutto ; Se è universale si prende tutto ; Filosofò sulla ragion pura; Città sulla Mosella; È sempre... sulla cresta dell onda; Si affilano sulla coramella; L invio... sulla tastiera ; Una tastiera musicale e ludica; Ha la tastiera sigla; Nella tastiera è rappresentato in ordine diverso; Un documento nella memoria d un computer ; Nei computer portatili sostituisce il mouse ing; Il computer portatile detto anche laptop ing; Il computer dell azienda di Steve Jobs; Cerca nelle Definizioni