La definizione e la soluzione di: Si trascorre... dopo cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Si trascorre... dopo cena

Apparizione di Gesù sulla via di Emmaus (sezione La cena di Emmaus) apparizioni dopo la risurrezione di Gesù. Entrambi gli incontri sulla via per Emmaus e la successiva cena di Emmaus, dove Gesù cena coi suoi discepoli dopo l'incontro ...