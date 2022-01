La definizione e la soluzione di: Studia la possibilità di forme di vita extraterrestri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : COSMO BIOLOGIA

Significato/Curiosità : Studia la possibilita di forme di vita extraterrestri

Extraterrestre pagina sugli extraterrestri nella fantascienza: serie televisive. L'aspetto delle forme di vita extraterrestri è stato argomento sia di riflessioni scientifiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con studia; possibilità; forme; vita; extraterrestri; Disciplina che studia l origine e la storia delle parole; studia le profondità marine; Si studia all interno della filologia romanza; Li studia l etnologo; Espressione che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione; Danneggiare senza possibilità di riparazione; Forma d affitto con possibilità di riscatto; Una possibilità di fuga: via d __; Privo di varietà, uniforme ; Pesce marino serpentiforme con saliva tossica; Oggetto informe persona senza carattere; Indossano l uniforme ; vita mina in breve; Ricordano i principali avvenimenti della vita di Cristo e della Madonna; Tornati in vita ; Si evita con l ascensore; Le navicelle pilotate da extraterrestri ; Mezzo che scende sui suoli extraterrestri ing; extraterrestri ... femmine; Estranei o extraterrestri ; Cerca nelle Definizioni