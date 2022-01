La definizione e la soluzione di: Sta per atmosfere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATM

Significato/Curiosità : Sta per atmosfere

Atmosfera presenza di ossigeno libero è prerogativa unica dell'atmosfera della Terra, mentre in tutte le altre atmosfere di pianeti del sistema solare studiate finora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

