La definizione e la soluzione di: Lo sono le zone desertiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDE

Gerbillinae gerbillini (Gerbillinae Gray, 1825) sono una sottofamiglia di roditori Muridi, che vivono nelle zone desertiche o semi-desertiche dell'Africa e dell'Asia comunemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

