La definizione e la soluzione di: Sono come i dittonghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATI

Significato/Curiosità : Sono come i dittonghi

Dittongo distintivamente dittonghi brevi a dittonghi lunghi e dittonghi orali a dittonghi nasali. Secondo la grammatica tradizionale, in italiano, il dittongo si ha: con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

