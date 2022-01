La definizione e la soluzione di: Il social network che cinguetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TWITTER

Significato/Curiosità : Il social network che cinguetta

Twitter (categoria social network) URL consultato il 17 settembre 2009. ^ (EN) How Twitter Will Change The Way We Live ^ Twitter chiama Terra. Così Nespoli cinguetta dallo Spazio... ^ ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con social; network; cinguetta; Una piaga social e; Innalzare social mente; Il Jesse protagonista del film The social network; È azzurro quello del social network Twitter; Il Jesse protagonista del film The social network ; È azzurro quello del social network Twitter; Il social network fondato da Zuckerberg; I network del web come Facebook e Instagram ing; Il social network per... cinguetta re; Era cinguetta nte in un'opera di Paul Klee; Rifugi cinguetta nti; cinguetta no sulle aiole; Cerca nelle Definizioni