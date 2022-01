La definizione e la soluzione di: Scritta per documenti riservati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOP SECRET

Significato/Curiosità : Scritta per documenti riservati

WikiLeaks (reindirizzamento da Pubblicazione dei documenti diplomatici statunitensi) assicurare che gli informatori non vengano perseguiti per la diffusione di documenti riservati. L'organizzazione dichiara di verificare l'autenticità ...

