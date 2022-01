La definizione e la soluzione di: Sale in macchina solo per posteggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GARAGISTA

Significato/Curiosità : Sale in macchina solo per posteggiare

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con sale; macchina; solo; posteggiare; Se è universale si prende tutto; Un componente del sale da cucina; Chi vi sale prende pugni; Vi si sale da Madesimo; Una macchina fotografica della Canon; macchina affusolatrice; Una macchina con la lama a ruota dentata; Una macchina che lavora come un uom; La tabula che si puo fare solo togliendo tutto; La percorrono solo i mezzi pubblici; Se ne salvò solo l Arca; La buca del golf in un solo colpo; Si effettua per posteggiare l'auto; Cerca nelle Definizioni