La definizione e la soluzione di: Le regioni meno piovose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DESERTI

Significato/Curiosità : Le regioni meno piovose

Irlanda ricevono le precipitazioni più consistenti. Quella di Dublino è la regione meno piovosa. L'estremo nord e l'ovest dell'Irlanda sono due delle regioni più ventose ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con regioni; meno; piovose; Gli idiomi delle regioni ; regioni interamente comprese all interno di uno Stato di cui non fanno parte; Un saporito formaggio tenero delle nostre regioni ; È ordinario o speciale per le nostre regioni ; Poco meno che unica; 48, Le secondarie sono meno praticate; Ameno ... nel Napoletano; X meno VIII; Cerca nelle Definizioni