Quello di patata è insulso

Soluzione 7 lettere : SPIRITO

Significato/Curiosità : Quello di patata e insulso

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (E)) singolo movimento del corpo. Spirito di patata Riferito al liquore che si distilla dalla patata, considerato meno pregiato di quelli ricavati ad esempio dai ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

