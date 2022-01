La definizione e la soluzione di: Puro a metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosità : Puro a meta

Puro e disposto a salire a le stelle Puro e disposto a salire a le stelle (Purgatorio, XXXIII, v. 144) è l'ultimo verso del Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri. Dopo aver scalato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con puro; metà; puro c semplice; Può essere di "puro malto" o "blended"; puro ; Come dire puro ; È una ricorrenza solo per metà ; metà Asia; metà ... mosca; Virare... a metà ;