La definizione e la soluzione di: Protegge la mano che impugna la spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELSA

Significato/Curiosità : Protegge la mano che impugna la spada

Strige perforarla si copre la mano che impugna la spada con un mantello, in modo da evitare di entrare in contatto diretto con l'essere. La striga evidentemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

