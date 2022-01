La definizione e la soluzione di: Si presenta alla Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DDL

Significato/Curiosità : Si presenta alla Camera

Camera dei lord La Camera dei lord (House of Lords), chiamata anche Camera dei pari, è una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla Camera dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con presenta; alla; camera; Conveniente, presenta bile; La segue il presenta tore; Si presenta no alle autorità; Rappresenta nte commerciale; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Sparire, sottrarsi alla vista; È opposto alla base; Grossa farfalla diurna; Composizione musicale da camera ; C è quella talare e quella da camera ; Un nobile della camera dei Pari; La camera d una serie televisiva; Cerca nelle Definizioni