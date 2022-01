La definizione e la soluzione di: Pesce che si alleva in acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINCA

Altre definizioni con pesce; alleva; acque; stagnanti; Quel che affiora d un pesce cane; Grosso pesce munito di un aculeo velenoso; Grosso pesce piatto; Coda... di pesce ; Insetto che si alleva ; Si alleva per la bava; Viene alleva to in Perù; Come il pollo alleva to rusticamente; Adcscatori subacque i; Il fiume che alimenta l acque dotto Pugliese; È ircondata dalle acque ; La cittadina presso Potenza in cui nacque Orazio; Acque stagnanti ; Area con acque stagnanti , come il delta del Po; Protozoi in acque stagnanti ;