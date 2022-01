La definizione e la soluzione di: Permette di far cadere le bombe da un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SGANCIO

Significato/Curiosità : Permette di far cadere le bombe da un aereo

Aeronautica Militare (Italia) (sezione bombe) italiane ed è, in particolare, quella deputata alla difesa dello spazio aereo nazionale. Dopo l'unità d'Italia il Ministero della Guerra, su iniziativa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con permette; cadere; bombe; aereo; permette di ascoltare musica anche guidando; Quello universale permette a tutti di votare; L opzione che permette di svincolarsi da un contratto; permette l ascolto del Cd; Fa cadere i capelli; Incorrere, cadere ; Scivolosa fra le mani, può cadere sotto la doccia; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei; Lo sono le bombe ; Materiale incendiario per bombe ; Le bombe tte di carta; Il 747 grosso aereo ; In testa all aereo ; Così è detto un lungo volo aereo senza scalo; Si consulta sempre prima di partire in aereo ; Cerca nelle Definizioni