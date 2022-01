La definizione e la soluzione di: Penisola della Normandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COTENTIN

Significato/Curiosità : Penisola della Normandia

Cotentin (reindirizzamento da Penisola di Cotentin) Cotentin è una Penisola della Francia (Normandia dell'ovest o Bassa Normandia, ai confini con la Bretagna), che si estende nel canale della Manica. Storicamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

