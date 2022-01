La definizione e la soluzione di: I nuclei di isolati cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosità : I nuclei di isolati cittadini

Decumano (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) solitamente basate su uno schema urbanistico ortogonale, ossia suddivise in isolati quadrangolari uniformi, in particolare per quanto riguarda le fondazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

L acido desossiribonuclei co; L'acido ribonuclei co; nuclei antisofisticazioni sigla; Acido ribonuclei co; Quartiere formato da più isolati ; Solitari, isolati ; Nuclei d'isolati cittadini; Alloggi rurali prevalentemente isolati ; La statistica dei cittadini ; I cittadini alabardati; I cittadini da Bolzano a Siracusa; I cittadini di Aleppo e Damasco;