Soluzione 4 lettere : EMME

Significato/Curiosità : Nei momenti sono due

Momento di inerzia stesso oggetto può avere differenti momenti di inerzia a seconda dell'asse di rotazione. Per esempio, tre momenti di inerzia associati ai tre assi cartesiani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

