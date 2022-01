La definizione e la soluzione di: Le mutano gli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PENNE

Significato/Curiosità : Le mutano gli uccelli

Aves (reindirizzamento da uccelli) di specie di uccelli conosciute oscilla fra le 9 000 e le 10 500, delle quali almeno 120 si sono estinte in tempi storici. Gli uccelli hanno ali più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

