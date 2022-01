La definizione e la soluzione di: Luoghi fitti di alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOSCHI

Significato/Curiosità : Luoghi fitti di alberi

Tetrao urogallus (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) e i 1.700 metri, in boschi maturi di conifere anche miste a faggio, con piante secolari, ma con densità rada o fitti con radure, con strato arbustivo discontinuo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

