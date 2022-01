La definizione e la soluzione di: Illuminavano le sale dei castelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORCE

Significato/Curiosità : Illuminavano le sale dei castelli

Castel Sant'Angelo (categoria castelli di Roma) decorata da pavoni di bronzo dorato, due dei quali sono conservati al Vaticano. All'interno, pozzi di luce Illuminavano la rampa elicoidale in laterizio rivestita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

