La definizione e la soluzione di: Gli atleti che saltano più in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTISTI

Salto in alto Il salto in alto è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

