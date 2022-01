La definizione e la soluzione di: Gli alimenti le danno al corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALORIE

Significato/Curiosità : Gli alimenti le danno al corpo

Uovo (alimento) materia di igiene per gli alimenti di origine animale Achille Morricone & Vincenzo Pedicino, Dizionario dietetico degli alimenti, p. 850 ^ M.Pizzichini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con alimenti; danno; corpo; Mettere al sole degli alimenti per disidratarli; alimenti in eccesso che restano dopo un pasto; alimenti da prima colazione; alimenti che si devono solo riscaldare; danno irreparabile; danno origine ai rimorsi; Le piogge che recano danno alla Natura; danno frutti spesso appaiati; Un corpo che tutela la pubblica sicurezza; Il corpo che insegna; Purissima, incorpo rea; Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole; Cerca nelle Definizioni