La definizione e la soluzione di: Un giornalista esperto di pontificati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VATICANISTA

Significato/Curiosità : Un giornalista esperto di pontificati

Aldo Maria Valli (categoria Giornalisti italiani del XX secolo) febbraio 1958) è un giornalista e saggista italiano. Da sempre appassionato di giornalismo, fin dai tempi del liceo classico fa il correttore di bozze e scrive ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Lo Iacona giornalista ; L Elkann scrittore e giornalista ; __ Timperi, giornalista ; Montanelli, giornalista ; Un esperto che viene consultato in certi processi; esperto sul da farsi; Quello dell esperto è un opinione valida; Ciò che per noi è impossibile per l esperto e un _;