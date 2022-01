La definizione e la soluzione di: In ghisa e acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosità : In ghisa e acciaio

ghisa La ghisa (detta anche fino all'Ottocento ferraccio per la minore qualità e la peggiore lavorabilità rispetto all'acciaio dolce) è una lega ferrosa costituita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con ghisa; acciaio; Impianti per la ghisa ; Di un materiale come la ghisa o l'acciaio; Il chiusino della fogna, spesso in ghisa ; Le vocali in ghisa ; La costruzione di Bruxelles con sfere d acciaio unite tra loro; Forte... come l acciaio ; L acciaio inglese; Un acciaio per utensili;