La definizione e la soluzione di: Si getta al cane in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosità : Si getta al cane in Francia

L'ispettore Gadget intercalando solo STOP tra le frasi. Poiché "questo messaggio si autodistruggerà", Gadget lo getta vicino al Capo che non ha il tempo di allontanarsi e se lo vede ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

getta ti via violentemente scaraventati; Nasce dagli Urali e si getta nel Mare di Barents; L ha getta ta alle ortiche lo spretato; Lo si getta va bollente sugli assediano; Il suo cane è Krypto; Per ogni cane è un modo di far le feste; Quelle americane sono le arachidi; cane dal lungo pelo ondulato; Il nome di 18 re di francia ; È Doc... in francia ; Fu re di francia dal 1560 al 1574; Il re... di francia ;