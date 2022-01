La definizione e la soluzione di: La farfalla i cui bruchi vanno in fila indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PROCESSIONARIA

Significato/Curiosità : La farfalla i cui bruchi vanno in fila indiana

Altre definizioni con farfalla; bruchi; vanno; fila; indiana; La ghiandola endocrina a forma di farfalla ; Osso del cranio a forma di farfalla ; La mosca lo è al pari della farfalla ; Una futura farfalla ; Insetti dalle ali variopinte che nascono bruchi ; Indelicati, bruchi ; Tra i bruchi e le farfalle; Lo sono i bruchi ; Non vanno oltre il trentuno; vanno risarciti; Quelli del vino vanno alla testa; Molti ci vanno a correre; Si affila no sulla coramella; Procedono sfila ndo; Chi la infila , entra o esce; Le vocali in fila ; Si ottiene dalla canapa indiana ; Tipica chitarra indiana ; Ampia veste indiana ; Una proscimmia indiana ; Cerca nelle Definizioni