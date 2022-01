La definizione e la soluzione di: Ha l erogatore nella sacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosità : Ha l erogatore nella sacca

Giubbotto ad assetto variabile vari posizionamenti: giubbetti con la sacca posteriore o lateroposteriore (più avvolgenti), giubbetti con sacca singola o doppia (più costosa per via ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Un erogatore di denaro; Un erogatore ... a Londra ing; Ha l'erogatore nella sacca; Se ne consuma parecchio nella friggitoria; Nate nella città dei Sassi; nella viola e nella rosa; Rintocco di campanella ; Una sacca per i viveri; Un insacca to di maiale come quella Lucanica; sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido; La casacca del fantino;