Dura più di una candela

Soluzione 4 lettere : CERO

Significato/Curiosità : Dura piu di una candela

Storia della fabbricazione delle candele Medioevo. I fabbricanti di candele (noti come candelai) fabbricavano le candele dai grassi avanzati in cucina o vendevano le proprie candele da dentro i loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

