Soluzione 6 lettere : ANGELO

Significato/Curiosità : Creatura celeste

Io voglio del ver la mia donna laudare compie così quel processo di sublimazione della donna (da Creatura terrena a Creatura celeste) che contraddistingue la poetica stilnovistica. Dolce stil ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

