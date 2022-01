La definizione e la soluzione di: La costellazione raffigurata nella bandiera dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CROCE DEL SUD

Significato/Curiosità : La costellazione raffigurata nella bandiera dell Australia

Croce del Sud (reindirizzamento da Croce (costellazione)) la piccola costellazione della Mosca. A causa della sua luminosità e della sua forma inconfondibile, è spesso raffigurata nelle bandiere delle nazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

