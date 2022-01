La definizione e la soluzione di: Così sono le prime ore del giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MATTUTINE

Significato/Curiosità : Cosi sono le prime ore del giorno

Ore canoniche Le ore canoniche sono un'antica suddivisione della giornata sviluppata nella Chiesa cattolica per la preghiera in comune, detta anche "Ufficio divino" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

