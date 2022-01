La definizione e la soluzione di: La connessione a una rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLACCIO

Significato/Curiosità : La connessione a una rete

rete virtuale privata acronimo: VPN), nelle telecomunicazioni, è una rete di telecomunicazioni privata, instaurata come connessione tra soggetti che utilizzano, come tecnologia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

