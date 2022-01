La definizione e la soluzione di: Si cita per rendere l idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESEMPIO

Significato/Curiosità : Si cita per rendere l idea

Altre definizioni con cita; rendere; idea; Incita ta, spronata; Stimoli, incita menti; Un interruzione pubblicita ria; Il mister si recita ; Prendere dal Bancomat; Riprendere i sensi; S impugna per prendere ; Si grida per riprendere ; Può esserlo un idea o la reputazione; È gustosa quella iridea ; Si dice di un idea poco chiara; L imitazione della forma idea le della realtà; Cerca nelle Definizioni