La definizione e la soluzione di: Ciascuno festeggia il proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ONOMASTICO

Significato/Curiosità : Ciascuno festeggia il proprio

Anniversario di matrimonio privato tra i coniugi, ad eccezione di quelli di 25, 50 e 60 quando si festeggia insieme ad amici e parenti. In alcune culture è abitudine che gli sposi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

