La definizione e la soluzione di: Lo ha chi è quasi al pianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAGONE

Significato/Curiosità : Lo ha chi e quasi al pianto

Piante succulente piante, tutte originarie delle Americhe. Mentre quasi tutti i cactus sono succulente, non tutte le succulente sono cactus. Le succulente sono piante adattate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con quasi; pianto; Oppose per quasi 30 anni Atene e Sparta; Sono quasi tutti a disco; È quasi impossibile... ritrovarlo in un pagliaio; È quasi ora; Il compianto regista del film L anno scorso a Marienbad; Il compianto ciclista di Cesenatico; Il grafico di un impianto ; L impianto con due diffusori; Cerca nelle Definizioni