La definizione e la soluzione di: C è chi lo mena per l aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAN

Significato/Curiosità : C e chi lo mena per l aia

menare il can per l'aia menare il can per l'aia è un modo di dire colloquiale della lingua italiana. Chi "mena il can per l'aia" continua a parlare di un argomento senza mai ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

