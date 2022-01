La definizione e la soluzione di: Il cavallo a cui non si deve guardare in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DONATO

Significato/Curiosità : Il cavallo a cui non si deve guardare in bocca

Equus ferus caballus (reindirizzamento da cavallo) Disambiguazione – "cavallo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). Il cavallo domestico (Equus ferus caballus Linnaeus ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con cavallo; deve; guardare; bocca; Il mitico cavallo alato di Bellerofonte; Un cavallo biondo; Un cavallo per gli zoologi; Si fissa alla groppa del cavallo ; Gli si deve la teoria del magnetismo animale; L ineluttabile destino a cui ci si deve adeguare; Gli si deve la creazione del giardino all inglese; deve risarcirli chi li procura; È nata per salvaguardare la pace; guardare , osservare; guardare con insistenza, fissare; Strumenti con lenti per guardare molto lontano; Si imbocca svoltandovi; L imbocca tura del sassofono; Togliere la parola di bocca ; Sbocca nel mar d Azov; Cerca nelle Definizioni