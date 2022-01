La definizione e la soluzione di: Vocali in fase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosità : Vocali in fase

Consonante affricata (sezione Le affricate in italiano) dell'eventuale vibrazione delle corde Vocali, sorde (prive di vibrazioni) o sonore (con vibrazione delle corde Vocali). A seconda del luogo di articolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

