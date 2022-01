La definizione e la soluzione di: Un tribunale... da ricorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAR

Significato/Curiosità : Un tribunale... da ricorso

Tribunale amministrativo regionale significati, vedi TAR (disambigua). Un tribunale amministrativo regionale (TAR) è, nell'ordinamento della Repubblica italiana, un organo di giurisdizione amministrativa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

